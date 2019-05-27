خارجية كوريا الشمالية: بولتون "متعصب للحرب" ويعمل على تدمير السلام

أشارت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إلى ان مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ "متعصب للحرب" وكان مخطئا في استنتاجه أن تجارب ​الصواريخ​ التي أجرتها ​كوريا الشمالية​ في الآونة الأخيرة انتهكت قرارات ​الأمم المتحدة​.

ورأت ان "التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني التخلى عن حق الدفاع عن النفس، وأن بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن.".

وكان بولتون قد أشار إلى ان التجارب الأخيرة تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.