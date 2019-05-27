قدمت المجموعة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات "فيات كريسلر"، مشروعا لاندماجها مع المجموعة الفرنسية رينو لإنشاء ثالث مجموعة عالمية لصناعة السيارة. وينص الاقتراح الذي تقدمت به المجموعة الايطالية الأميركية على أن يمتلك مساهمو "فيات كرايسلر" 50 في المئة من المجموعة الجديدة ومساهمو "رينو" 50 في المئة.
وأوضحت "فيات كريسلر" في بيان أن المجموعة ستدرج في بورصات باريس ونيويورك وميلانو.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن المجموعتين تستعدان لإعلان مشروع تحالف بينهما يمكن أن يؤدي إلى اندماج بين المجموعتين.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع لاندماج شركة فيات مع المجموعة الفرنسية رينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.