مشروع لاندماج شركة فيات مع المجموعة الفرنسية رينو

قدمت المجموعة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات "فيات كريسلر"، مشروعا لاندماجها مع المجموعة الفرنسية رينو لإنشاء ثالث مجموعة عالمية لصناعة السيارة. وينص الاقتراح الذي تقدمت به المجموعة الايطالية الأميركية على أن يمتلك مساهمو "فيات كرايسلر" 50 في المئة من المجموعة ​الجديدة​ ومساهمو "رينو" 50 في المئة.

وأوضحت "فيات كريسلر" في بيان أن المجموعة ستدرج في بورصات ​باريس​ و​نيويورك​ وميلانو.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن المجموعتين تستعدان لإعلان مشروع تحالف بينهما يمكن أن يؤدي إلى اندماج بين المجموعتين.