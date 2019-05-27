خارجية فرنسا: سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن "سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام ونحترم سيادة السلطات العراقية".
وفي بيان لها ردا على الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين في العراق شددت الخارجية على ان "فرنسا نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ".
وفي وقت سابق كشف مسؤول قضائي لـ"وكالة فرانس برس" أنّ "محكمة في بغداد أصدرت أحكامًا بالإعدام للمرّة الأولى على ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش".
وأوضح أنّ "المحكومين هم كيفن غونو، ليونار لوبيز، وسليم معشو، الّذين اعتقلتهم "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، ونُقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق في شباط الماضي".
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