خارجية فرنسا: سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الشؤون ​الخارجية الفرنسية​ أن "سفارتنا في ​العراق​ ستنقل الموقف الفرنسي من ​عقوبة الإعدام​ ونحترم سيادة السلطات العراقية".

وفي بيان لها ردا على الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين في العراق شددت الخارجية على ان "​فرنسا​ نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ".

وفي وقت سابق كشف مسؤول قضائي لـ"وكالة فرانس برس" أنّ "محكمة في بغداد أصدرت أحكامًا ب​الإعدام​ للمرّة الأولى على ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وأوضح أنّ "المحكومين هم كيفن غونو، ليونار لوبيز، وسليم معشو، الّذين اعتقلتهم "​قوات سوريا الديمقراطية​" في سوريا، ونُقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى ​العراق​ في شباط الماضي".