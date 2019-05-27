معلومات للـLBC: متعهدو تأمين التغذية للجيش يهددون بوقف التغذية أواخر أيار

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "متعهّدي تأمين التغذية للجيش اللبناني يهدّدون بوقف هذه التغذية أواخر الشهر الحالي، بعد خمسة أشهر على عدم تحويل الأموال لهم".

ولفتت إلى أنّ "​وزارة المال​ تمتنع عن تحويل سلفات مالية للجيش تتعلّق بإصلاح الآليّات العسكرية، ما يؤثّر سلبًا على عمل الجيش".