كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "متعهّدي تأمين التغذية للجيش اللبناني يهدّدون بوقف هذه التغذية أواخر الشهر الحالي، بعد خمسة أشهر على عدم تحويل الأموال لهم".
ولفتت إلى أنّ "وزارة المال تمتنع عن تحويل سلفات مالية للجيش تتعلّق بإصلاح الآليّات العسكرية، ما يؤثّر سلبًا على عمل الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBC: متعهدو تأمين التغذية للجيش يهددون بوقف التغذية أواخر أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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