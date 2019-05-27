ترامب: لا نتطلع لتغيير النظام بإيران وعلى كوريا الشمالية التخلي عن الأسلحة النووية

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، في طوكيو، إلى "أنّنا نناقش عقد اتفاقية تجارة ثنائية لتقليل العجز التجاري مع اليابان".

وركّز على "أنّني أتمنّى أن يغتنم زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ الفرصة، ويقبل بنزع سلاح بلاده النووي"، منوّهًا إلى أنّ "جونغ أون الذكي جدًّا يعرف أنّ كوريا الشمالية يجب أن تتخلّى عن الأسلحة النووية". وأعلن أنّ "اليابان ستشتري 105 ​مقاتلات أميركية​ من طراز "أف-35".

وأكّد ترامب أنّ "على الديمقراطيين أن يتخطّوا مسألة التحدّث مع الروس لأن ما يتحدّثون عنه لم يحدث"، موضحًا أنّ "تقرير المحقق ​روبرت مولر​ جيّد وليس فيه أي اتهام بالتواطؤ مع ​روسيا​".

وشدّد من جهة ثانية على أنّ "ما تفعله ​إيران​ هو أنّها وراء كلّ العمليات الإرهابية في سوريا واليمن ومناطق عدّة، وهي تنسحب الآن من مناطق عدّة بسبب العقوبات عليها"، مشيرًا إلى أنّ "على إيران أن تتخلّى عن مساعيها لامتلاك ​سلاح نووي​، وتجاوزات إيران وتدخّلاتها في الدول ستتوقف بسبب العقوبات الّتي فرضتها".

وكشف أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تتطلّع إلى تغيير النظام في إيران".