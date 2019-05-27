ترامب: لا نتطلع لتغيير النظام بإيران وعلى كوريا الشمالية التخلي عن الأسلحة النووية

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو، إلى "أنّنا نناقش عقد اتفاقية تجارة ثنائية لتقليل العجز التجاري مع اليابان".
وركّز على "أنّني أتمنّى أن يغتنم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الفرصة، ويقبل بنزع سلاح بلاده النووي"، منوّهًا إلى أنّ "جونغ أون الذكي جدًّا يعرف أنّ كوريا الشمالية يجب أن تتخلّى عن الأسلحة النووية". وأعلن أنّ "اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية من طراز "أف-35".
وأكّد ترامب أنّ "على الديمقراطيين أن يتخطّوا مسألة التحدّث مع الروس لأن ما يتحدّثون عنه لم يحدث"، موضحًا أنّ "تقرير المحقق روبرت مولر جيّد وليس فيه أي اتهام بالتواطؤ مع روسيا".
وشدّد من جهة ثانية على أنّ "ما تفعله إيران هو أنّها وراء كلّ العمليات الإرهابية في سوريا واليمن ومناطق عدّة، وهي تنسحب الآن من مناطق عدّة بسبب العقوبات عليها"، مشيرًا إلى أنّ "على إيران أن تتخلّى عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي، وتجاوزات إيران وتدخّلاتها في الدول ستتوقف بسبب العقوبات الّتي فرضتها".
وكشف أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لا تتطلّع إلى تغيير النظام في إيران".
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