آبي: سنرسل مبعوثين إلى طهران لحل الخلاف مع الولايات المتحدة

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "موقفنا متطابق مع الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية".
ولفت إلى ان " ترامب يحاول التوسط بين اليابان وكوريا الشمالية، وهو سيدعم بشكل كامل تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية".وشدد على اننا "نريد أن نفعل ما بوسعنا من أجل الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وسنرسل مبعوثين إلى طهران لحل الخلاف مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق التقى ترامب امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي اعتلى العرش في أوائل أيار بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا وبهذا اللقاء يكون ترامب أول زعيم أجنبي يلتقي ناروهيتو.
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