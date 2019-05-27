عبدالله: للتعاطي بجدية مع اعتراض العسكريين المتقاعدين

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على وجوب "التعاطي بجدية مع اعتراض ​العسكريين المتقاعدين​ على اقتطاع ضريبة من تقاعدهم لأن استقرارهم الاجتماعي هو مطلب محق ويتطلب النظر إليه من زاوية وطنية وليس حسابية مالية والتصحيح ما زال متاحا".

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