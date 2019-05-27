عسيران: لقد حان الوقت للاتفاق والانتهاء من سجال الموازنة

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان الامل معقود على حكمة فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورؤياه لتسيير امور البلاد والعباد ، لقد حان الوقت للاتفاق والانتهاء من سجال ​الموازنة​ التي لا تتطلب كل هذا السجال.

ولفت الى ان ال​لبنان​يين بانتظار ​حكومة​ سيادية تقود البلاد الى شاطيء الامان بعد ان انتظروا طويلا وطويلا وطويلا ، هيا لنراهم يعملون لرفعة لبنان وحفظ استقلاله .