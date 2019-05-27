رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له ان الامل معقود على حكمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورؤياه لتسيير امور البلاد والعباد ، لقد حان الوقت للاتفاق والانتهاء من سجال الموازنة التي لا تتطلب كل هذا السجال.
ولفت الى ان اللبنانيين بانتظار حكومة سيادية تقود البلاد الى شاطيء الامان بعد ان انتظروا طويلا وطويلا وطويلا ، هيا لنراهم يعملون لرفعة لبنان وحفظ استقلاله .
كانت هذه تفاصيل خبر عسيران: لقد حان الوقت للاتفاق والانتهاء من سجال الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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