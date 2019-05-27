أكد حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ في تصريح من قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أن "الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية"، مشيرا الى أن "الاصلاحات في ​الموازنة​ و​خطة الكهرباء​ اشارات ايجابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مصرف لبنان من بعبدا: الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.