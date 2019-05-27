المتقاعدون العسكريون في وقفة احتجاجية: ظلمنا مرتين في السلسلة وفي الموازنة

توجّه الناطق الرسمي باسم المتقاعدين العسكريين، في وقفة لهم على ​طريق القصر الجمهوري​، لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، مؤكدين ان "المنتقاعدين العسكريين ظلموا مرتين، في ​سلسلة الرتب والرواتب​، حيث لم يتم انصافنا وحصلنا على أقل من 35 بالمئة من غيرنا، الذين حصل معظمهم على زيادة 75 بالمئة، في حين ظلمنا للمرة الثانية حين تم حسم 3 بالمئة على خدمات الطبابة، وفرضت ضريبة دخل على معاشاتنا الزهيدة اصلا، فنكون بذلك ندفع مرتين ضريبة على معاشاتنا".

وسأل ​المتقاعدون​ في كلمتهم، "ماذا يمكننا يا فخامة الرئيس القول لعوائل الشهداء الذين كرمتهم في ​وزارة الدفاع​، وأولادهم سقطوا شهداء بمواجهة التكفيريين كما العدو الاسرائيلي وفي 13 تشرين 1990؟، فيما نحن المتقاعدون اصبحنا في المقلب الاخر من العمر ولا يمكننا تدبر امورنا بمعاشات زهيدة كالتي نتقاضاها، بعد اقتطاع رواتبنا، وهل تقبل لنا الذل والهوان في آخر العمر؟" وأضافوا ان "لم نكن نتوقع ان يتم ظلمنا وبخاصة ان قائدنا هو ​العماد جوزيف عون​"، خاتمين بالقول: "عاش ​الجيش​ وكافة ​الاجهزة الامنية​ وعاش لبنان".