بطيش: نأمل ان ننهي الموازنة اليوم وان تنفذ الاصلاحات التي تضمنته توقع

توقع وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ ان "تنتهي ​الموازنة​ في جلسة اليوم من دون عراقيل، حتى لو جرت مناقشة بعض الاقتراحات وبعض التعديلات على الصياغة".

وحول ما تردد انه ستتم مناقشة مقترحات جديدة تقدم بها وزراء ​التيار الوطني الحر​، أوضح بطيش أن " لا علم لي بمقترحات جديدة، وما تردد حول هذا الامر لم يصدر عن اي وزير من وزراء التيار"، مضيفا:"لقد قدمت ورقة عمل في بداية ​جلسات المناقشة​ واعلنتها في مؤتمر صحافي في 4 نيسان الماضي، ثم قدم وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورقة عمل تضمنت بعض الاضافات واكثر تفصيلا من اجل زيادة الواردات وخفض النفقات و​العجز​، فأين هو الامر العاطل الذي قمنا به؟ نحن الفريق الوحيد الذي قدم مقترحات عملية على طاولة ​مجلس الوزراء​. لذلك نأمل ان ننهي الموازنة اليوم، وان تنفذ الاصلاحات التي تضمنتها".