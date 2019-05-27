بطيش: نأمل ان ننهي الموازنة اليوم وان تنفذ الاصلاحات التي تضمنته توقع

توقع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ان "تنتهي الموازنة في جلسة اليوم من دون عراقيل، حتى لو جرت مناقشة بعض الاقتراحات وبعض التعديلات على الصياغة".
وحول ما تردد انه ستتم مناقشة مقترحات جديدة تقدم بها وزراء التيار الوطني الحر، أوضح بطيش أن " لا علم لي بمقترحات جديدة، وما تردد حول هذا الامر لم يصدر عن اي وزير من وزراء التيار"، مضيفا:"لقد قدمت ورقة عمل في بداية جلسات المناقشة واعلنتها في مؤتمر صحافي في 4 نيسان الماضي، ثم قدم وزير الخارجية جبران باسيل ورقة عمل تضمنت بعض الاضافات واكثر تفصيلا من اجل زيادة الواردات وخفض النفقات والعجز، فأين هو الامر العاطل الذي قمنا به؟ نحن الفريق الوحيد الذي قدم مقترحات عملية على طاولة مجلس الوزراء. لذلك نأمل ان ننهي الموازنة اليوم، وان تنفذ الاصلاحات التي تضمنتها".
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