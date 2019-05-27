التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، وناقش معه الإستعدادات للتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ بشأن تنفيذ قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 1701".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون ناقش مع كوبيش الإستعدادات للتقرير المقبل لغوتيريس بشأن تنفيذ القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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