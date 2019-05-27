أوضحت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "وزارة المال لم تمتنع عن سداد الأموال لوزارة الدفاع، إنّما جاء ذلك بموجب قرار وقف النفقات باستثناء الرواتب والأجور".
وكانت قد علِمت الـ"LBCI" أنّ "متعهّدي تأمين التغذية للجيش اللبناني يهدّدون بوقف التغذية أواخر الشهر الحالي، بعد 5 أشهر على عدم تحويل الأموال لهم".
وأفادت معلوماتها بأنّ "وزارة المال تمتنع عن تحويل سلفات مالية للجيش تتعلّق بإصلاح الآليات العسكرية، ما يؤثّر سلبًا على عمل الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: وزارة المال لم تمتنع عن سداد الأموال لوزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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