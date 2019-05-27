معلومات للـLBCI: وزارة المال لم تمتنع عن سداد الأموال لوزارة الدفاع

أوضحت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "​وزارة المال​ لم تمتنع عن سداد الأموال ل​وزارة الدفاع​، إنّما جاء ذلك بموجب قرار وقف النفقات باستثناء الرواتب والأجور".

وكانت قد علِمت الـ"LBCI" أنّ "متعهّدي تأمين التغذية للجيش اللبناني يهدّدون بوقف التغذية أواخر الشهر الحالي، بعد 5 أشهر على عدم تحويل الأموال لهم".

وأفادت معلوماتها بأنّ "وزارة المال تمتنع عن تحويل سلفات مالية للجيش تتعلّق بإصلاح الآليات العسكرية، ما يؤثّر سلبًا على عمل الجيش".