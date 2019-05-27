شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": قطر تستخدم المال للتأثير على المناخ الحقوقى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن قطر وتركيا يستخدمان سلاح المال للتأثير على المناخ الحقوقى فى المنطقة العربية والأفريقية وعلى المستوى الدولى، مضيفا أن قطر تستخدم سلاح المال لصالح دولة مثل إسرائيل وتلعب دورا ليس عربيا وليس إسلاميا.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له ، أن قطر تلعب دور لا يمت إلى الهوية العربية ولا الإسلامية أو الحقوقية بشئ، بل دور مشبوه يحاول أن ينال من مصر سواء على المستوى الرسمى أو الحقوقى .

Advertisements

ولفت رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، إلى أن مركز الجزيرة أحد المراكز المشبوهة الموجودة فى الدوحة التى تمارس بث ودس معلومات وادعاءات غير صحيحة، متابعا: "لا نقبل ونرفض أن تستهدف مصر من قطر أو من غيرها، و يجب أن ندافع عن حق الافراد وحق الشعوب فى عدم التعدى على ثرواتها وعدم تشويه الصورة وعدم تضييع جهود التنمية من واجبات حقوق الإنسان هو حماية حقوق الشعوب".