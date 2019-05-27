ابتلع 246 كيس "كوكايين".. مصرع راكب ياباني على متن طائرة مكسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (أ ش أ):

أعلن المدعون في المكسيك أن الرجل الياباني الذي لقي حتفه على متن طائرة ركاب بعد إقلاعها بوقت وجيز من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، توفى لابتلاعه 246 كيسًا من مخدر الكوكايين قبل أن يعاني من سكتة قلبية بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن البيان صدر عن مكتب المدعي العام لولاية سونورا الشمالية حيث جرى تشريح الجثة بعد إجراء رحلة خطوط "أيرومكسيكو" هبوطًا اضطراريًا في مدينة هيرموسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركاب الآخرين أبلغوا عن رؤيتهم للرجل يعاني من تشنجات عنيفة في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي مع بدء الطائرة رحلتها إلى مدينة ناريتا اليابانية.

وأضافت أن السلطات المكسيكية لم تكشف عن هوية الرجل الياباني بالكامل وعرفته باسم "أودو إن"، وقالت إنه وصل إلى المكسيك قادمًا من مدينة بوجوتا في كولومبيا.​