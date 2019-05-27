مؤسس "هواوي" يعارض ردا صينيا يستهدف "آبل" الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال رين تشنج في مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز ورئيسها التنفيذي لوكالة بلومبرج، إن ردًا من بكين يستهدف شركة آبل غير مرجح، مضيفًا أنه سيعارض أي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف آبل بإجراء انتقامي، قال رين إنه سوف "يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين، بحسب "رويترز" للأنباء.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج "ذلك الرد الصيني على آبل، لن يحدث أولًا وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستقلص تفوقًا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها، لكنه أضاف أن الشركة ستكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.​