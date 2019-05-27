بالفيديو- كرة لهب ضخمة تضيء السماء.. و"ناسا" تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أضاءت كرة نارية ضخمة سماء كل من أدليد وملبورن جنوبي أستراليا، في ظاهرة رصدها كثير من السكان وسجلوها بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة، بحسب "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، قولها إن "كرة نارية" بحجم سيارة أضاءت سماء المناطق الجنوبية من أستراليا، ومنها ولاية فيكتوريا.

وانتشرت صورة الكرة النارية في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رصدها العديد من سائقي السيارات الخاصة والعامة، وسجلت كاميرات المراقبة على لوحات القيادة هذه الظاهرة.

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وقال عالم الفلك الأسترالي دافيد فينالي إنه "من الواضح أن هذه الكرة النارية التي يتحدث عنها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا شهاب أو كويكب صغير، وأنه تبخر بعد اختراقه سماء جنوبي أستراليا".

وأكد نائب رئيس الجميعة الفلكية في جنوب أستراليا بول كورناو، أن الكرة النارية هي "شهاب ساطع للغاية".