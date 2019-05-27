محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد دبي تطوير التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- (أ ش أ):
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا الفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
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