توجيهات الرئيس السيسي وامتحانات أولى ثانوي.. أبرز عناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحداث إصلاحات شاملة في قطاع الأعمال ونقل التجربة المصرية في الصحة للأفارقة.

وأبرزت "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" اجتماع الرئيس السيسي أمس مع وزراء الصحة الاتصالات واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وتصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، التي أكد فيها أن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.

كما أبرزت الصحف أن ذلك يأتي في إطار تطورات تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، حيث استعرضت وزيرة الصحة نتائج الزيارات التنسيقية التي تمت مؤخرًا في هذا الصدد لكلٍ من السودان وتشاد والصومال وأثيوبيا وإريتريا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة أشارت كذلك إلى ما تم خلال الفترة الماضية من دعم الدول الأفريقية بإمدادات وشحنات من الأدوية المصرية، كالسودان وجيبوتي وإريتريا، إلى جانب خطط الوزارة لاستقدام فرق طبية من بعض الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى برنامج تدريبي في عدد من المجالات الصحية، كالتحاليل الطبية وأمراض الكبد والكلى والرمد.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعراض آخر تطورات مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، بما فيها القضاء على قوائم الانتظار لعمليات جراحة قوقعة الأذن للأطفال، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بالعمل على دعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع، وذلك من خلال جعل فحص السمع روتينيًا وإجباريًا للأطفال حديثي الولادة، بحيث تسهل في المستقبل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، فضلاً عن مبادرة فحص طلبة المدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى البرنامج المستقبلى المقرر تنفيذه تحت رعاية الرئيس لرعاية صحة المرأة المصرية عن طريق الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وعرضت وزيرة الصحة كذلك نتائج مشاركتها فى الدورة 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة مؤخراً بجنيف، والتى شهدت إشادة دولية واسعة بجهود الدولة للارتقاء بصحة المواطنين المصريين.

وفي ذات السياق، أبرزت الصحف اجتماع الرئيس مع وزير قطاع الأعمال العام، حيث شدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام، حتى يسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنجاز التنمية المستديمة على مستوى الجمهورية.

Advertisements

وأبرزت الصحف مطالبة الرئيس بتعظيم الاستفادة من أصول القطاع وحسن إدارتها، موجهًا بمنح الأولوية لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم، وإلى أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.

واهتمت الصحف بتصريح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، والذي أوضح أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مبينًا أن الوزير أوضح أن خطة إصلاح شركات قطاع الأعمال تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، وهو ما يعالج مشكلات القطاع ويحقق طفرة في منظومة إدارته، تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح.

أما جريدة "الأهرام" فاهتمت بلقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى حيث شاركهم تناول الإفطار، استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، ألقى كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري.

أما جريدة "الأخبار" فأبرزت شكوى عدد من طلاب الصف الأول الثانوي عقب الخروج من امتحان الرياضيات أمس من صعوبة الأسئلة، وإشارتهم إلى أنه فوق مستوى الطالب المتوسط، وأكدوا للصحيفة بأنهم لم يتدربوا على هذه الأسئلة طوال العام الدراسي من المعلمين، وطالبوا بمراعاة تدريب الطلاب خلال العام المقبل لأن درجاته تؤثر على نتيجة الطالب، بخلاف الامتحانات الحالية التي تتطلب الانتقال للصف الثاني الثانوي فقط دون احتساب مجموع تراكمي، وأوضح عدد كبير من الطلاب أن مستوى الأسئلة شديد ويحتاج إلى طالب فاهم للمنهج وليس حافظاً للمعلومة، وأضافوا أن السيستم الإلكتروني لمنصة الامتحان عمل بشكل منتظم.

وعلى مستوى سيستم الامتحانات، ذكرت الصحيفة أن 380 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان الرياضيات إلكترونيًا على التابلت في 1700 مدرسة، إضافة إلى أن بعضهم اختبر ورقيًا في المدارس غير مكتملة البنية التكنولوجية وعددها 500 مدرسة.

أما جريدة "الجمهورية" فاهتمت بمواصلة تراجع أسعار صرف الدولار خلال التعاملات أمس في عدد من البنوك العاملة في مصر حيث تراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 100 قرش وذلك وفقاً للبنك المركزي.

وأشارت إلى أنه طبقاً لآخر تحديث فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع.

ولفتت إلى استقرار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.. بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية قرشين ليسجل 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل سعر الدولار 16.85 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع.