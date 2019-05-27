ارتفاع عدد قتلى انقلاب قارب جنوب غربي الصين إلى 13

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):
أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى في حادث انقلاب قارب بأحد أنهار المقاطعة إلى 13 شخصًا.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن 29 شخصًا كانوا على متن القارب حينما انقلب بهم في نهر "بيبان" بالمقاطعة، تم إنقاذ 16 منهم، فيما عثر رجال الإنقاذ على 13 جثة.
وأشارت السلطات إلى أن الشرطة المحلية احتجزت صاحب القارب الذي كان من بين الناجين، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث.
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