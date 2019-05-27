وثيقة / غرفة عمليّات صبراتة : التونسي رامي البكاري ينتمي لـ"داعش" وهذه حقيقة منع مراسم...

نفت غرفة عمليات صبراتة عدم السماح لأسرة التونسي رامي عبد الرازق بكاري بدفنه وإقامة مراسم الجنازة والعزاء.

وأفادت الغرفة في بيان لها اليوم، السبت 25 ماي 2019، أن القتيل تونسي الجنسية، من ولاية سيدي بوزيد، ومطلوب لدى الغرفة، لإنضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وجريمة قتل.

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وأشارت إلى أنه فر من صبراتة بعد إنتهاء معركة 16 أكتوبر عام 2017، مؤكدة صحة إتهامه من وجود رايات للتنظيم في منزله.

وحذرت الغرفة في ختام بيانها أن هذه "الأكاذيب والتلفيقات، هي تزييف للحقيقة وهي جزء من الحرب الإعلامية القذرة التي تشن من قبل أعداء الدولة الحقيقية دولة مؤسستي الجيش والشرطة".