نفت غرفة عمليات صبراتة عدم السماح لأسرة التونسي رامي عبد الرازق بكاري بدفنه وإقامة مراسم الجنازة والعزاء.
وأفادت الغرفة في بيان لها اليوم، السبت 25 ماي 2019، أن القتيل تونسي الجنسية، من ولاية سيدي بوزيد، ومطلوب لدى الغرفة، لإنضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وجريمة قتل.
وأشارت إلى أنه فر من صبراتة بعد إنتهاء معركة 16 أكتوبر عام 2017، مؤكدة صحة إتهامه من وجود رايات للتنظيم في منزله.
وحذرت الغرفة في ختام بيانها أن هذه "الأكاذيب والتلفيقات، هي تزييف للحقيقة وهي جزء من الحرب الإعلامية القذرة التي تشن من قبل أعداء الدولة الحقيقية دولة مؤسستي الجيش والشرطة".
كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة / غرفة عمليّات صبراتة : التونسي رامي البكاري ينتمي لـ"داعش" وهذه حقيقة منع مراسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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