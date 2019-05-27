8 قتلى و26 جريحاً في زلزال ضرب البيرو والإكوادور

ضرب زلزال شدته ثماني درجات فجر الأحد، منطقة غابات الأمازون ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى و26 جريحاً في البيرو والإكوادور وتسبب بحالة من الذعر في العاصمة البيروفية ليما حيث نزل عدد كبير من السكان إلى الشوارع وتحت المطر.

وقال ريكاردو سيخاس منسق الدفاع المدني البيروفي لإذاعة "ار بي بي" "أبلغنا بمقتل شخص في سقوط صخرة على منزله" في منطقة اوارانغا بشمال البيرو.

وأضاف أن الزلزال تسبب بجرح أحد عشر شخصاً ودمر 53 مسكناً وخمس مدارس.

وتحدثت سلطات الإكوادور عن إصابة 15 شخصا آخرين بجروح.

ووقع الزلزال عند الساعة 02،41 (7،41 ت غ) على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب شرق بلدة لاغوناس بشمال البيرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف شخص.

وأعلن رئيس البيرو مارتن فيزكارا في تصريح صحافي أنه أُبلغ بسقوط عدد من الجرحى، وتهدم عدد من المنازل، وانهيار طرق وجسر واحد.

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وأضاف: "لقد تأثرت كل منطقة الغابات البيروفية بهذا الزلزال. ونحن بصدد إقامة جسر جوي لنقل الاشخاص المصابين بحالة الخطر".

وقدر معهدا رصد الزلازل في البيرو والجيوفيزياء في الولايات المتحدة شدة الزلزال بثماني درجات. وقال المعهد البيروفي أن مركز الزلزال يقع على عمق 141 كيلومتراً.

أما المعهد الأميركي فقد قدر عمقه ب110 كلم.

وتقع البيرو في منطقة زلازل على غرار تشيلي والاكوادور. وتشهد البيرو سنوياً نحو 200 هزة لا يشعر السكان بغالبيتها.

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