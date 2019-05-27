متطرّفون يحاولون شواء لحم خنزير أمام مسجد بهولندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاول مُنتمون لحركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا)، إقامة حفل شواء لحم خنزير أمام مسجد الفرقان في مدينة أيندهوفن الهولندية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الإثنين.
وتظاهر أتباع الحركة العنصرية، أمس الأحد، أمام المسجد الذي يمثل المغاربة معظم مرتاديه، حاملين بأيديهم لحوم خنزير بهدف شويها.
وتم إلغاء المظاهرة لدواعٍ أمنية، فيما تم توقيف 5 أشخاص على خلفية الحادث، بحسب ما أفادت شرطة برابانت الشرقية، في بيان.
وحاول سكان الحي من الشباب المسلمين منعهم من فعل ذلك، ما أدى إلى نشوب شجار بين الطرفين.
يُذكرُ أن حركة "بيغيدا" بدأت منذ عام 2014، تظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، مساء كل إثنين، بنحو 350 مشاركا، لكن فيما بعد زاد عدد المشاركين فيها بسبب هتافاتها المعادية للإسلام والمهاجرين.
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