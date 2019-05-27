يوفنتوس يتفق مع مدرب لخلافة أليغري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي اتفق مع مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، لخلافة ماسيمليانو أليغري بالموسم القادم.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن يوفنتوس لن يفعل اتفاقه مع ساري في الوقت الحالي وسيؤجل القرار النهائي إلى ما بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس يؤجل قراره النهائي بشأن اختيار المدرب لسببين، الأول أن ساري لم يتفق بعد مع إدارة تشيلسي على الرحيل.
أما السبب الثاني فيعود إلى أن يوفنتوس يريد معرفة نتيجة المباراة النهائية لدوري الأبطال، لأنه في حالة فوز توتنهام قد ينفذ ماوريسيو بوكيتينو، مدرب السبيرز، تهديده ويرحل عن النادي اللندني.
وأوضح أن بوكيتينو هو الخيار الأول الآن بالنسبة لإدارة يوفنتوس، ولكن يتوقف الأمر على موقف المدرب الأرجنتيني من الرحيل عن توتنهام.
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