مصير فالفيردي مع برشلونة على المحك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس فريق برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، سيتخذ قرارا مفاجئا بعد الخسارة أمام فالنسيا بالنتيجة 1-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بارتوميو دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، من أجل مناقشة وضع الفريق عقب الخسارة أمام فالنسيا، ومن قبلها توديع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قضيتين رئيسيتين سيتم مناقشتهما في الاجتماع؛ الأولى هي أن هناك عددًا من أعضاء مجلس الإدارة يريدون الاستغناء عن بيب سيجورا المدير العام للنادي.

أما القضية الثانية فستكون مناقشة مصير إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، رغم أنه كان يحظى بدعم بارتوميو وليونيل ميسي نجم الفريق.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأصوات التي تنادي برحيل فالفيردي داخل برشلونة في تزايد مؤخرًا، بسبب نتائج الفريق الكاتالوني السلبية.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن الكرة الآن في ملعب بارتوميو لحسم مصير سيجورا وفالفيردي، بعدما عاش برشلونة فترة صعبة خلال نهاية الموسم الحالي.

وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة مذلة أمام ليفربول برباعية نظيفة، أقصي على إثرها من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، وفشل في الحفاظ على تفوقه ذهابًا على ملعبه بثلاثية.