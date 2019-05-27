انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تبحث التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 08:51 صباحاً - بحثت قطر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية أن قائد القوات البرية سعيد حصين الخيارين، ونائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، ديفيد هيل، بحثا التعاون العسكري.

وقالت في بيان لها: إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون العسكري، لافتة إلى أن اللقاء تم بحضور مجموعة من كبار ضباط الجيش القطري.

يشار إلى أنه يوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط، وهي قاعدة "العديد" ويعتمد عليها الجيش الأمريكي في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة.

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ويتمركز في قاعدة العديد الجوية التي تأسست عام 2005 وتقع على بعد 30 كم جنوب غرب الدوحة 11 ألف عسكري أمريكي.

وتعد القاعدة الأمريكية موطئ قدم أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ما يجعل العلاقات بين البلدين استراتيجية.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.