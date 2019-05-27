شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا بين الأسوأ أوروبيا في الحد الأدنى للأجور والان مع التفاصيل

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير/كانون الثاني مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية؛ حيث بلغ سعر الدولار أمام الليرة ما قيمته 6.14 ليرة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال ولي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ومنسق النقابات العمالية، إن تركيا أصبحت رابع أسوأ الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أغبابا أنه في يناير/كانون الثاني الماضي كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يبلغ 335 يورو، غير أنه تراجع إلى 295 يورو، نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

وأكد أغبابا أن متوسط الحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 5000 ليرة، أي ما يعادل 750 يورو، مشيراً إلى أن هذه النسبة تبلغ ضعفي ونصف الحد الأدنى للأجور في تركيا، حسبما نشرت صحيفة زمان التركية المعارضة.

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وأضاف أغبابا أن ألبانيا وبلغاريا ومقدونيا تلي تركيا في أقل الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور قائلاً: “الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورغ يبلغ 6.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا وألمانيا 5.5 ضعف الحد الأدنى للأجور في تركيا".

وفي كل من إسبانيا والبرتغال واليونان التي تواجه أزمات، فإن الحد الأدنى للأجور بها يبلغ أكثر من ضعفي الحد الأدنى للأجور في تركيا.

وأشار أغبابا إلى بلوغ الحد الأدنى للأجور في تركيا في يناير/كانون الثاني عام 2019 نحو 335 يورو وتراجعه لاحقاً إلى 295 يورو عقب إلغاء اللجنة العليا للانتخابات نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى في مايو/أيار.

يذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة اندلعت في أغسطس/آب الماضي، تركت آثارها السلبية على حياة المواطنين، وتسببت في انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، وبرغم حزم الإصلاح الحكومية المتتالية إلا أنها لم تنجح في إنقاذ الاقتصاد من تعثره.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران المقبل، بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد خسارته للمدينة.