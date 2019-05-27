شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 في تفجير حافلة موظفين بوزارة الشؤون الدينية الأفغانية والان مع التفاصيل
أعلنت الداخلية الأفغانية، الإثنين، إصابة 10 أشخاص على الأقل في تفجير استهدف حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة الحج والشؤون الدينية في العاصمة كابول، وفقا للعين الإخبارية.
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن عبوة ناسفة انفجرت في الحافلة حوالي الساعة 07:45 صباحاً بالتوقيت المحلي بمدينة كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
كانت الداخلية الأفغانية أعلنت وقوع انفجار في مسجد بالعاصمة كابول، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل رجل دين بارز وإصابة 16 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 في تفجير حافلة موظفين بوزارة الشؤون الدينية الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.