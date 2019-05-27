شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات الإفطار في حضرموت ولحج والان مع التفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة حضرموت الصحراء 736 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، وعابري السبيل في مديرية العبر. وجرى في محافظة لحج توزيع 1.428 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديرية تبن. ويأتي التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

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