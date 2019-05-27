شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تبني معبرا بين العراق وسوريا لتهريب الأسلحة والنفط.. فيديو والان مع التفاصيل

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن المعبر الحدودى الذى تبنيه إيران بين العراق وسوريا، لفتح طريقا آمنا بريا من إيران إلى لبنان لتهريب الأسلحة والنفط، بجانب مواجهة العقوبات الأمريكية.

وقال تقرير القناة السعودية، إن هذا المعبر كشفت أمره صورا بالأقمار الصناعية، وتظهر أعمال بناء تحتية على بعد 3 كليومترات غرب معبر البوكمال القائم بين البلدين، فيما تخضع هذه المنطقة لسيطرة مليشيات موالية لإيران من الجانبين.

وأكدت القناة، أن المعبر يتم بناءه منذ ثلاثة أشهر، ويعتقد أن البناء الذى يتم العمل عليه، سيخصص لتخزين المعدات والعربات والأسلحة، فيما يحذر خبراء من هذا المعبر الذى تبنيه إيران، لأنه سيسهل عليها إكمال ممرها البرى إلى سوريا ثم بيروت ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، كما سيمنح إيران ميزة غير مسبوقة لنقل ما تريد من دون إشراف سورى ولا عراقى.