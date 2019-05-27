شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي السوداني يفرض حصاراً جديداً على مخطط تنظيم الحمدين والان مع التفاصيل

فرض المجلس الانتقالي السوداني حصارا جديدا على مخطط تنظيم الحمدين الراعي الرسمي لمشروع جماعة الإخوان المسلمين الظلامي، بعدما تعهد الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتسليم الخرطوم لكافة المطلوبين المصريين للقاهرة، وفقا لقطر يلكيس.

تعهدات البرهان أسقطت أذرع تميم الذي استغل علاقته بنظام الرئيس السابق عمر البشير، في إيواء مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية، الفارين من أحكام قضائية في مصر، بعد ثبوت إدانتهم في أعمال عنف وتخريب، خصوصا المرتبطين بحركة حسم الإخوانية المصنفة على قوائم الإرهاب محليا ودوليا.

ووصل للقاهرة أمس السبت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، والتقى بالرئيس السيسي بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، للسيسي أنه لن يبقى على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيًا لمصر، كما وقعا اتفاقية لضبط الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

زيارة البرهان الأولى للقاهرة منذ توليه رئاسة المجلس العسكري، فتحت النار من جديد على تنظيم الإخوان المدعوم بقوة من نظام تميم، خصوصا بعد الرفض الرسمي الذي أظهره المجلس للمخطط القطري، ورفضه استقبال أي ممثلين عن دوحة التطرف.

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس الإخواني عمر البشير، هرب عدد من الإخوان المصريين الذين كانوا يعيشون في مدن السودان لبلدان أخرى، بعضهم سافر لقطر وتركيا، وآخرين اتجهوا لليمن خوفا من تسليمهم للسلطة المصرية، بسبب صدور أحكام جنائية بحقهم، لكن يبقي في السودان عدد كبير ممن لا يمتلكون أوراق ثبوتية تمكنهم من السفر.

ويقول الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، عمرو فاروق، إن السودان تحول إلى ملجأ للإخوان المصرين الهاربين عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لافتا إلى أن عدد الإخوان المصريين الهاربين، وصل إلى ما يقرب من 550 إخواني، انتقلوا إلى السودان عبر الحدود الجنوبية، بتسهيلات من بعض القبائل المسيطرة على هذه الممرات الحدودية.

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وأضاف، في تصريحات صحفية أن الجماعة كونت شعبة للإخوان المصريين في السودان مستقلة تماما عن أي عمل تنظيمي مرتبط بإخوان القطر السوداني، مشيرا إلى أن غالبية الإخوان المصريين الهاربين يتمركزون داخل الخرطوم، وأم درمان، وولاية النيل الأبيض، ومعظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث، إضافة إلى المجموعات الشبابية المحسوبة على جبهة “الكماليون”، الذين لم يتمكنوا من الانتقال لتركيا أو قطر، لعدم امتلاكهم جوازات سفر أو أي أوراق خاصة بهم ولا حتى أوراق الإقامة، مما يصعب انتقالهم.

ويحتضن السودان عدد من قيادات الإخوان الذين لم يتمكنوا من الهروب في البداية، أبرزهم "عزب مصطفى، ومحمد إبراهيم" الأعضاء السابقين في برلمان الإخوان، وأحمدي قاسم، أحد قيادات محافظة الفيوم، وصلاح الدين مدني، أحد أعضاء مجلس شورى التنظيم، ومصطفى الشربتلي، ومحمد الشريف، الذي تم القبض عليه من قبل الأمن السوداني، وتم الإفراج عنه.

تصريحات البرهان الرامية إلى تسليم الإخوان المتورطين في أعمال عنف لمصر، تأتي في ظل تحركات المجلس الانتقالي الرافضة للمشروع القطري، الذي حول بلاد النيلين لوكر للمخططات القطرية المشبوهة، والتي فضحت بسقوط نظام البشير الذي تمتع بعلاقة وطيدة مع نظام الحمدين.

وكشف الشعب السوداني المخططات القطرية، حتى أن الثوار منعوا طاقم قناة الجزيرة القطرية من التواجد في ساحات الاعتصام، كما رفضت القيادة الجديدة في السودان المتمثلة في المجلس العسكري الانتقالي استقبال وفد دبلوماسي قطري.

وأطاح المجلس العسكري السوداني بآخر ما تبقى من نفوذ لتنظيم الحمدين في السودان، بعد إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بميناء بورتسودان، أكبر موانئ السودان على البحر الأحمر، وميناء عثمان دقنة الاستراتيجي، التي كانت تطمح قطر في السيطرة عليهما.

وبدأت موجة التخبط القطري مع سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل الماضي، وتولي مجلس عسكري بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمر تسيير شؤون البلاد، حيث حاولت الدوحة التواصل مع هذا المجلس لكنها فشلت بعد أن رفضت السلطات في الخرطوم استقبال وزير خارجيتها كأكبر صفعة تتلقاها الإمارة الصغيرة مؤخراً.

وبعد أن فشلت قطر في تحييد المجلس العسكري الانتقالي لصالحها، قادت مخططا خبيثا يقضي بجمع أحزاب ذات خلفيات إخوانية سودانية في الدوحة، قبل أن تعود وتحرك ثورة مضادة عبر جماعات إرهابية لإشعال نار الفتنة الطائفية في البلاد.