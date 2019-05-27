شكرا لقرائتكم خبر عن "إيران وكوريا الشمالية" أبرز الملفات على طاولة ترامب وآبي باليابان والان مع التفاصيل

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تركزت على عدة قضايا كان أبرزها ملفا إيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى القضايا التجارية والتحالفات بين البلدين.

وتحدث الرئيس الأمريكي مع آبي عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران؛ حيث سيقوم رئيس الوزراء الياباني، وفق تقارير صحفية، بزيارة إيران قريباً، وفقا للعين الإخبارية.

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وقال ترامب: "أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً، وسنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس وزراء اليابان على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث"، في إشارة إلى توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران.

من ناحية أخرى، قال ترامب إن هناك "احتراماً كبيراً" متبادلاً بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، متوقعاً حصول كثير من الأشياء الجيدة - على حد وصفة - على الرغم من التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه ناقش مع الرئيس ترامب ملفات كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية وقمة مجموعة العشرين المقبلة، مضيفاً أن طوكيو وواشنطن عازمتان على إظهار قوة تحالف بين البلدين.