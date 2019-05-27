ترامب يحث رئيس وزراء اليابان على لقاء "رجل الصواريخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الذي لقبه خلال شهور من التوتر بين البلدين بـ"رجل الصواريخ"، قبل عقد قمة تاريخية.

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