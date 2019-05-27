إصابة 10 في تفجير حافلة موظفين بوزارة الشؤون الدينية الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الداخلية الأفغانية، الإثنين، إصابة 10 أشخاص على الأقل في تفجير استهدف حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة الحج والشؤون الدينية في العاصمة كابول.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن عبوة ناسفة انفجرت في الحافلة حوالي الساعة 07:45 صباحاً بالتوقيت المحلي بمدينة كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

كانت الداخلية الأفغانية أعلنت وقوع انفجار في مسجد بالعاصمة كابول، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل رجل دين بارز وإصابة 16 آخرين.