كوريا الشمالية: بولتون «متحمس للحرب»

جدة - عمرو شويل بيونغ يانغ- الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون “متعصب للحرب” وكان مخطئا في استنتاجه أن تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل لوزارة الخارجية قوله إن التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني

التخلي عن حق الدفاع عن النفس.

كان بولتون قد قال إن التجارب الأخيرة تنتهك “بلا شك” قرارات الأمم المتحدة.وقال البيان إن بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن.