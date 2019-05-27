شكرا لقرائتكم اجتماع مرتقب "للتغيير".. مجلس يجمع المعارضة السودانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - في إطار سعي قوى الحرية والتغيير إلى توحيد موقفها وتنسيق العمل بين مكوناتها، علمت "العربية/الحدث" بوجود مقترح لدى تلك القوى بشأن تشكيل جسم قيادي مركزي يكون أعلى جهة لإصدار القرارات.
ومن المقرر أن تعقد قوى التغيير، اليوم الاثنين، اجتماعاً حول تكوين المجلس.
وقالت مصادر موثوقة للعربية/الحدث، إن مهام الجسم بحسب الوثيقة المقدمة تتمثل في وضع السياسات العامة ومراقبة الخطط الخاصة بقوى إعلان الحرية التغيير.
وسيتكون المجلس المركزي من 25 مقعداً لكتلة نداء السودان، 2 للجبهة الثورية، 5 مقاعد لكتلة الإجماع الوطني، 5 لتجمع المهنيين، 3 مقاعد للتجمع الاتحادي، 3 مقاعد لتجمع القوى المدنية، مقعد للتيار الوسط، ومقعد للحزب الجمهوري.
ويشير المقترح إلى أنهُ يُمكن التمثيل للكيانات غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير في لجان ومكاتب قوى الحرية والتغيير.
أما المجلس العام (وهو جسم استشاري) فسيضم وفقًا للمقترح كل الموقعين على الإعلان قبل 11 أبريل 2019م، فيما يُراعى أن يكون 30% من الشباب و35% للنساء.
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