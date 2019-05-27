أبو الحسن: قرروا ما شئتم ننتظركم في ساحة النجمة

أشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "ما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس بخصوص ​الأملاك البحرية​ والنهرية فضيحة ، تثبت مجدداً وجهة نظرنا التي لن نتنازل او نتراجع عنها ، بغض النظر عن جهود ​الحكومة​ وما تقرره اليوم والطريقة التي يتصرف بها البعض من تجاهل متعمد لمطلبنا ، قرروا ما شئتم ، ننتظركم في ​ساحة النجمة​".

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