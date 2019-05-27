طالوزيان: لدينا ملاحظات قانونية في الموازنة

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جان طالوزيان​ أن "هناك ثغرات وملاحظات قانونية في ​الموازنة​"، متسائلا:"كيف نعرف اذا كانت ارقام ​العجز​ حقيقية طالما أن نفس الطبقة السياسية هي من وضعت الموازنة؟".

وفي حديث اذاعي استغرب طالوزيان أن "يكون هناك مكافآت في ​وزارة المال​ للاشخاص الذين يعدّون الموازنة بالرغم من تأخرها".