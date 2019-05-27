أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جان طالوزيان أن "هناك ثغرات وملاحظات قانونية في الموازنة"، متسائلا:"كيف نعرف اذا كانت ارقام العجز حقيقية طالما أن نفس الطبقة السياسية هي من وضعت الموازنة؟".
وفي حديث اذاعي استغرب طالوزيان أن "يكون هناك مكافآت في وزارة المال للاشخاص الذين يعدّون الموازنة بالرغم من تأخرها".
كانت هذه تفاصيل خبر طالوزيان: لدينا ملاحظات قانونية في الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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