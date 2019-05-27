قوى الأمن: تنظيم 7560 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "مفارز السير في قوى الأمن الداخلي تواصل مهمّة ضبط ​مخالفات السرعة​ الزائدة عبر ​الرادارات​ ليلًا نهارًا، الّتي سجلت خلال أسبوع اعتبارًا من 20 أيار 2019 ولغاية صباح السابع والعشرين منه، تنظيم 7560 مخالفة ​سرعة زائدة​؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث".

ودعت المواطنين، في بيان، إلى "الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني "WWW.ISF.GOV.LB" بغية الاطلاع على المحاضر المنظّمة بحقّهم".