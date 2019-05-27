لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "التحوّل الكبير الّذي شهدناه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية لمصلحة أحزاب الخضر وعلى حساب الأحزاب الأساسيّة في أغلبيّة الدول، من فرنسا إلى ألمانيا، يعكس الأولويّات البيئيّة عالميًّا".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب قرأتها جيّدًا وبجديّة حكوميًّا ونيابيًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: التحول بالانتخابات الأوروبية لمصلحة أحزاب الخضر يعكس الأولويات البيئية عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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