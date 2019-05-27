كنعان: التحول بالانتخابات الأوروبية لمصلحة أحزاب الخضر يعكس الأولويات البيئية عالميا

لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "التحوّل الكبير الّذي شهدناه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية لمصلحة أحزاب الخضر وعلى حساب الأحزاب الأساسيّة في أغلبيّة الدول، من ​فرنسا​ إلى ​ألمانيا​، يعكس الأولويّات البيئيّة عالميًّا".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب قرأتها جيّدًا وبجديّة حكوميًّا ونيابيًّا".