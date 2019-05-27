الدفاع المدني: نقل جثة عاملة إثيوبية من دار بشمزين- أميون إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة عاملة من التابعية الإثيوبية إلى "مستشفى البرجي" في ​أميون​ من دار ​بشمزين​ بأميون- ​الكورة​".

وأوضحت أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة".