قيومجيان: القوات مستمرة بنضالها السياسي ولست ممن تهابه الصعاب أو يعترض بالاستقالة

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​، أنّ "​القوات اللبنانية​" مستمرّة بنضالها السياسي داخل ​الحكومة​ وخارجها دفاعًا عن قناعاتنا المشتركة". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نعرف كيف ومتى نقاتل أو نهادن أو نعترض"، لافتًا إلى "أنّني أحمل أمانة من قاتلوا حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون. وأنا لست ممّن تهابه الصعاب ولا من طينة من يعترض بالاستقالة والانكفاء".

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