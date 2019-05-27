سليم عون: جزء من الخلل اليوم نتيجة التوظيف العشوائي والمهمة الأصعب هي قطع الحساب

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، إلى أنّ "المهمّة الأصعب اليوم هي قطع الحساب، وعندها ندخل إلى عملنا البرلماني الحقيقي. وبعد قطع الحساب، ندخل في مناقشة ​الموازنة​"، موضحًا أنّ "في عملنا داخل ​مجلس النواب​، يمكننا أن نعدّل في بعض الإجراءات الّتي لا يتضمّنها مشروع قانون الموازنة العامة، لكن لا يمكننا تجاوز ​العجز​ الّتي توصّلوا إليه. هناك سقف لا يمكن تخطّيه".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّه "كان علينا أن نضيء على موضوع التوظيفات في الإدارات العامة، ووثقناه وأعلنّاه أمام الرأي العام، وعلينا متابعة الملف. نحن قمنا بعملنا، ولسنا سلطة تنفيذية أو قضائية"، لافتًا إلى "أنّنا لم نتستّر عن هذه الأرقام الفضيحة ولم نحاول تخفيضها، وربّما أرقام التوظيفات أكبر".

وشدّد عون على أنّ "جزءًا من الخلل اليوم، هو عملية التوظيف العشوائي وتجاوز القوانين. المهم ليس فقط وضع قوانين وإجراءات في الموازنة، بل المهم أيضًا تطبيقها".