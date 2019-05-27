اطلاق نار على منزل رئيس بلدية الهرمل ليلا

أقدم مجهولون يستقلون ​دراجة نارية​ و​سيارة​، على اطلاق النار باتجاه منزل رئيس ​بلدية الهرمل​ ​صبحي صقر​، فأصيب منزله بطلقات نارية عدة، ولم تسجل ​اصابات​، وتولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث.

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