ترامب: إذا رغب الإيرانيون في الحوار فنحن راغبون أيضا

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إمكانيّة إجراء محادثات مع ​إيران​، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​.

وقال: "أنا أعتقد أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً". وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء آبي على علاقة وثيقة مع ​القيادة​ في إيران، لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

وكان وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ قد أشار إلى ان ​طهران​ ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع بلاده.