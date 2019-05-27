ترامب: إذا رغب الإيرانيون في الحوار فنحن راغبون أيضا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وقال: "أنا أعتقد أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً". وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء آبي على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران، لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أشار إلى ان طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.
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