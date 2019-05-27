محمد الحوثي: حصار الدريهمي جريمة واضحة المعالم

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني ​محمد علي الحوثي​ أن "حصار ​الدريهمي​ جريمة واضحة المعالم والأركان". وفي تصريح له لقت الحوثي الى ان "ما قامت به ​الأمم المتحدة​ عبر المنظمة التابعة لها من إدخال للغذاء شيء إيجابي إلا أنه لا يكفي".

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