رئيس وزراء اليونان سيدعو الشهر المقبل إلى انتخابات عامة مبكرة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس "أنّه سيدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل"، بعد الانتكاسة الّتي تلقاّها في الانتخابات الأوروبية والبلدية على السواء.
وأوضح في خطاب تلفزيوني أنّ "بعد الجولة الثانية للانتخابات المحلية في الثاني من حزيران المقبل، سأطلب من الرئيس الدعوة فورًا إلى انتخابات عامة".
وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم أمس عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص للاقتراع في هذه الانتخابات التي تحصل في 21 دولة أوروبية. وكان قد حصل الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءًا من 23 أيار.
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