شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف رئيسية لمشروع إعداد قواعد البيانات القومية المُتكاملة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية على إنهاء مشروع قواعد البيانات القومية المتكاملة، والذى يهدف إلى تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة.

ويُسهم هذا المشروع القومى الكبير فى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وتنقية قواعد بيانات مستحقى الدعم، ويسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الهامة، يُمكن تلخيص أبرزها فى 6 أهداف رئيسية، وهى:

1- رصد الاقتصاد الموازى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى.

2- إتاحة التقارير والمؤشرات التى تخدم جهات الدولة وتدعم اتخاد القرار.

Advertisements

3- تقديم خدمات مميزة لأجهزة الدولة والمواطن والمستثمر من خلال قوات فاعلة ومتعددة.

4- تيسير عملية تبادل المعلومات والبيانات.

5- بناء الملف الموحد للكيانات الاقتصادية.

6- بناء ملف الاستحقاق للمواطنين.