شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق يدعو لصناعة تيار يحرر العقول للقضاء على الوباء الإخوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا إبراهيم ربيع القيادى السابق بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لصناعة تيار بديل يقوم بتحرير العقول المصرية من أجل القضاء على فكر جماعة الإخوان المتطرف والمتوغل لدى الكثير.

وقال "ربيع" فى تصريحات خاصة "إن أردنا خلاصا من الوباء الإخوانى، وأردنا تقدما وتحضرا وبناءً، لابد من صناعة تيار بديل لتحرير عقل ووجدان المجتمع المصري من الاحتلال الإخواني، وإزالة آثار هذا الاحتلال وإعادة أعمار ما هدمه تنظيم التكفير والتفجير الإخواني في أركان الشخصية المصرية".

وأضاف "ربيع": الإخوان صنعوا تيارهم المتوغل في المجتمع من خلال ممارسات تراكمية عبر عقود من السنين، واستغلال المساجد ومراكز الشباب والمدارس والجامعات".

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وأردف :"القضاء عليهم لا يمكن إلا بصناعة تيار بديل على أسس الهوية الدينية والوطنية للمجتمع المصري، ويستخدم فيه نفس الآليات (المسجد الكنيسة مراكز الشباب المدارس الجامعات ) مع آليات مؤسسات الدولة الاخرى".

وتابع :"تيار الإخوان تم تكوين عقيدته التنظيمية على العنصرية والفتنة الطائفية وازدراء الآخر، بينما التيار الذى ندعو لتأسيسه يتم تكوينه على المواطنة والتعايش وقبول الآخر".

وأوضح أن تيار الإخوان تم تكوين عقيدته التنظيمية على كراهية الدولة ومؤسساتها واختراق القانون والتحايل عليه وتكوين عقيدته التنظيمية على الانتهازية والمتاجرة واستغلال الدين سياسيا واجتماعيا، بينما التيار الذى ندعو لتأسيسه يتم تكوينه على احترام الدولة وسيادة القانون والانتماء الغير مشروط للوطن والدولة"