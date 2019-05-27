شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن قانون حماية المستهلك.. كيف يحمى المواطن من الاستغلال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون حماية المستهلك الجديد من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، والتى تحمي المستهلك من الغش وجشع التجار، وفيما يلي يرصد ”الخليج 365” عددا من المعلومات المهمة عن القانون ونصوصه، وكيف يحمى المواطن من استغلال التجار.:..

- يتضمن إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كافة البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.

- يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة .

- يحظر حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالإخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها.

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- ينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج.

- يحظر الاستيراد أو إنتاج أى تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم.

- لا يحوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

- القانون يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك .